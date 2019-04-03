Москва, 3 апреля, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Заявления представителей России на прошедшем Всемирном экономическом форуме в Давосе заставляют задуматься об угрозах отечественному патриотизму. Могут ли граждане страны чувствовать себя в безопасности, когда видят в исполнении власти «патриотизм для внутреннего употребления», и та же власть за пределами страны использует совсем другую риторику, рассуждает автор ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

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Показательным в этом смысле стало выступление на Давосском форуме главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, который высказался в том ключе, что в то время, как США разжигают антироссийскую истерию, российская власть стремится к максимальной открытости, в том числе и в экономической сфере. Государственные компании подготовлены к приватизации и конкретные переговоры уже ведутся, на международном форуме эта мысль прозвучала особенно пикантно: госсобственность распродается, причем первыми в очереди автор хотел бы видеть «дорогих зарубежных партнеров», если сказано это было не где-то, а в Давосе?

С национальным суверенитетом это сочетается каким-то довольно причудливым образом, и рассуждения эти вовсе не голословны, достаточно вспомнить нелегкий эпизод с компанией Русал, которая под давлением западных санкций передала контроль над собой Управлению по контролю за иностранными активами минфина США. Оставшиеся у Олега Дерипаски 35% активов приносят доходы на недоступный ему самому счет, и все, что осталось ему как «владельцу», это право номинировать четырех из двенадцати директоров «материнской» компании Еn+. Если по этому пути двинутся российские госкомпании, представляющие стратегические области экономики, то угроза отечественному ВПК возрастет многократно. Так что заигрывание российских элит с Западом на глазах у изумленных российских граждан ничуть не способствует ни взаимопониманию народа и власти, ни, как представляется, вере в патриотизм — истинной, а не показной.

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