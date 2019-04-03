Москва, 3 апреля, 2019, 14:05 — ИА Регнум. 29 января родился Антон Павлович Чехов (1860−1904), русский писатель и драматург.

Национальная электронная детская библиотека Антон Павлович Чехов / автор Е. Строева; консультант К. Тюнькин.- Москва : Диафильм, 1980.- 1 дф. (50 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/39572#page/0/mode/2up

«Чехов — это Пушкин в прозе. Вот как в стихах Пушкина каждый может найти отклик на свое личное переживание, такой же отклик каждый может найти в повестях Чехова», — Л. Н. Толстой.

Национальная электронная детская библиотека Антон Павлович Чехов / автор Е. Строева; консультант К. Тюнькин.- Москва : Диафильм, 1980.- 1 дф. (50 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/39572#page/0/mode/2up

Если очень кратко: родился в Таганроге в семье купца-лавочника, учиться начал в греческой школе, потом поступил в гимназию. Окончив гимназию, переехал в Москву и поступил на медицинский факультет Московского университета.

Национальная электронная детская библиотека А. П. Чехов (с портрета работы Н. П. Чехова, брата)

Национальная электронная детская библиотека Обложка работы Ф. О. Шехтеля для сборника А. П. Чехова «Пёстрые рассказы»

Работал доктором и писал — сначала мелкие рассказы для юмористических журналов, потом более серьезные рассказы для толстых литературных.

Национальная электронная детская библиотека А. П. Чехов, 1888 г

В 1890, после путешествия на Сахалин, в течении пяти лет жил и писал в Москве. Потом жил и работал в подмосковном имении Мелихово, потом в собственном доме в Ялте.

Национальная электронная детская библиотека А. П. Чехов с таксой

После провала первой постановки «Чайки» в Александринском театре долго не писал пьес. Вернулся к драматургии после успеха «Чайки» в постановке Московского художественного театра. Пьесы Чехова «Дядя Ваня», «Чайка», «Три сестры» и «Вишнёвый сад» до сих пор ставятся на многих сценах мира.

Умер на немецком курорте Баденвайлер в июле 1904 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Национальная электронная детская библиотека 100-летие со дня рождения Чехова, Большой театр, 1960 г

А вот еще интересные факты:

известно более 60 псевдонимов Чехова;

первое сатирическое стихотворение было помещено в рукописном журнале гимназии, когда Чехову было 13 лет;

Чехов дружил с Максимом Горьким и часто встречался с Львом Толстым.

Национальная электронная детская библиотека Чехов и Толстой в Гаспре (Крым), 1901 г

Чехову принадлежат афоризмы, которые можно назвать формулами стиля: «Искусство писать — это искусство сокращать», «Писать талантливо, то есть коротко» и самый известный — «Краткость — сестра таланта».

Национальная электронная детская библиотека Чехов / Александр Роскин.- Москва: Детиздат, 1939.- 232 с. Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/28557#page/5/mode/2up

Подробнее о Чехове можно узнать в книгах и диафильмах.

Чехова обязательно нужно читать детям и с детьми. Это глоток чистого русского языка, это острые сюжеты и характеры, это замечательные пейзажи. Или смотреть диафильмы по его рассказам. Диафильмы рисовали Леонид Кузнецов, Ремир Столяров, Андрей Келейников, Андрей Брей. Предлагаем начать с прижизненного издания «Каштанки» (тип. Суворина, 1892), а дальше — на ваш выбор.

Национальная электронная детская библиотека Каштанка / А. П. Чехов; худож. А. А. Брей.- Москва : Диафильм, 1953.- 1 дф. (55 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/40895#page/0/mode/2up

Национальная электронная детская библиотека Каштанка / А. П. Чехов

Национальная электронная детская библиотека Белолобый / А. П. Чехов

Национальная электронная детская библиотека Белолобый / Чехов А. П.; Худож. Кузнецов Л.- Москва : Диафильм, 1988.- 1 дф. (42 кд.) Смотреть диафильм: https://zen.yandex.ru/media/nedb/chehov-eto-pushkin-v-proze-5c506bafc9fd5600ae460f4d

Национальная электронная детская библиотека Ванька / А. Чехов; художник Р. Столяров.- Москва : Диафильм, 1967.- 1 дф. (39 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/37059#page/0/mode/2up

В сборники для детей обычно включаются рассказы: «Белолобый», «Ванька», «Мальчики», «Беглец», «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Лошадиная фамилия».

Национальная электронная детская библиотека Беглец / А. П. Чехов

Национальная электронная детская библиотека Спать хочется / А. П. Чехов