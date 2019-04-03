Чехов — это Пушкин в прозе
Москва, 3 апреля, 2019, 14:05 — ИА Регнум. 29 января родился Антон Павлович Чехов (1860−1904), русский писатель и драматург.
«Чехов — это Пушкин в прозе. Вот как в стихах Пушкина каждый может найти отклик на свое личное переживание, такой же отклик каждый может найти в повестях Чехова», — Л. Н. Толстой.
Если очень кратко: родился в Таганроге в семье купца-лавочника, учиться начал в греческой школе, потом поступил в гимназию. Окончив гимназию, переехал в Москву и поступил на медицинский факультет Московского университета.
Работал доктором и писал — сначала мелкие рассказы для юмористических журналов, потом более серьезные рассказы для толстых литературных.
В 1890, после путешествия на Сахалин, в течении пяти лет жил и писал в Москве. Потом жил и работал в подмосковном имении Мелихово, потом в собственном доме в Ялте.
После провала первой постановки «Чайки» в Александринском театре долго не писал пьес. Вернулся к драматургии после успеха «Чайки» в постановке Московского художественного театра. Пьесы Чехова «Дядя Ваня», «Чайка», «Три сестры» и «Вишнёвый сад» до сих пор ставятся на многих сценах мира.
Умер на немецком курорте Баденвайлер в июле 1904 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
А вот еще интересные факты:
- известно более 60 псевдонимов Чехова;
- первое сатирическое стихотворение было помещено в рукописном журнале гимназии, когда Чехову было 13 лет;
- Чехов дружил с Максимом Горьким и часто встречался с Львом Толстым.
Чехову принадлежат афоризмы, которые можно назвать формулами стиля: «Искусство писать — это искусство сокращать», «Писать талантливо, то есть коротко» и самый известный — «Краткость — сестра таланта».
Подробнее о Чехове можно узнать в книгах и диафильмах.
Чехова обязательно нужно читать детям и с детьми. Это глоток чистого русского языка, это острые сюжеты и характеры, это замечательные пейзажи. Или смотреть диафильмы по его рассказам. Диафильмы рисовали Леонид Кузнецов, Ремир Столяров, Андрей Келейников, Андрей Брей. Предлагаем начать с прижизненного издания «Каштанки» (тип. Суворина, 1892), а дальше — на ваш выбор.
В сборники для детей обычно включаются рассказы: «Белолобый», «Ванька», «Мальчики», «Беглец», «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Лошадиная фамилия».