Кишинёв, 2 апреля, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон не намерен прислушиваться к «сигналам» из Москвы насчет «токсичности» любого сотрудничества его Партии социалистов с Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка. Как заявил Додон на брифинге в Кишиневе после переговоров двух партий о будущей коалиции, вопрос о том, создавать ли коалицию — решать самим партиям, без какого-либо воздействия извне, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Пусть партии сами оценивают риски и принимают решение. Категорически нельзя строить политическую повестку, исходя из чьего-то мнения извне», — заявил Додон, комментируя недавний репортаж в передаче «Вести недели» на российских госканалах, в котором ведущий Дмитрий Киселев говорил, что Плахотнюк — «токсичный» политик, а любой союз с ним — «политическая смерть» для Додона и его партии.

Президент Молдавии попытался дистанцироваться от решения Партии социалистов, заявив, что решает якобы не он, а партия. А сам он при любом варианте «будет выступать за стратегическое партнерство с Россией».

Говоря о содержании состоявшихся переговоров, он отметил, что между двумя партиями оказалось много общего — особенно в социальных вопросах, но остаются и разногласия в вопросах политических. Вместе с тем прошедшую встречу он назвал «шагом к будущей коалиции».

Отметим, что после парламентских выборов в Молдавии Москва не раз давала понять, что категорически против коалиции Партии социалистов Додона с Демпартией Плахотнюка. При этом именно благодаря поддержке Москвы и регулярным встречам с президентом России Владимиром Путиным Додону и его партии удавалось получать хорошие результаты на парламентских и президентских выборах с 2014 года, когда Додон стал новым «партнером Кремля».