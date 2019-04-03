Владивосток, 3 апреля, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Бедственное положение демографии Дальневосточного федерального округа может стать критическим препятствием для любой программы развития этого стратегически важного региона России. О том, как придание нового статуса может помочь справиться с решением демографической проблемы в восточной части РФ, рассказывает автор ИА REGNUM Дмитрий Шелест.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

Программа развития ДФО предполагает увеличение количества жителей этого региона на 300 000 до 2025 года, из них 50 000 должен дать естественный прирост населения. Но если не переломить нынешнюю тенденцию исхода населения из региона, то никакая забота о естественном приросте не даст результата. Ведь те, кто собираются покидать Дальний Восток, в рождении и воспитании детей в этом регионе не заинтересованы.

Мантры о пришествии великих инвесторов, которые вольют деньги и все исправят, до сих пор занимают умы многих экспертов и, что хуже, чиновников. На этом фоне предложенная экспертами Востокгосплана концепция статуса дальневосточника может оказаться той зацепкой, которая позволит распутать клубок поразивших дальневосточную демографию проблем. Система формирования баллов, которая даст реальный экономический стимул для жителей Дальнего Востока и облегчит им и транспортные расходы, и налоговое бремя, и даст ряд других преимуществ, может действительно оказаться эффективной.

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