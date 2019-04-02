Москва, 2 апреля, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Реальный размер назначенных пенсий в России в феврале 2019 года увеличился на 0,6% в годовом выражении. Такие данные приводятся в опубликованном 2 марта докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

За январь-февраль текущего года показатель увеличился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Средний размер назначенных пенсий, по оценке Росстата, в феврале вырос на 5,9% в годовом выражении и составил 14 116 рублей.