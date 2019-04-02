Можайск, Московская область, 2 апреля, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Сотрудников Можайской подстанции скорой медицинской помощи обещали не отсылать на выезды в отдалённые районы Подмосковья. Соответствующее решение было принято по итогам встречи медработников и начмеда Московской областной станции скорой медицинской помощи, сообщил глава профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал. Например, больше не будет поездок за 100 км в Одинцовский район.

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Также было удовлетворено требование о том, что работа в неполной бригаде (одного сотрудника вместе двух) возможна только с согласия работника. Спецодежду людям обещали выдать в июне 2019 года.

«Остальные требования были в письменной форме приняты. Комитет профсоюза «Действие» продолжит по ним работу», — отметил Коновал.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Можайской подстанции Московской областной станции скорой помощи протестуют против систематических нарушений трудовых прав и правил оказания медицинской помощи.

Перечисляется ряд нарушений трудовых прав, в частности невыдача спецодежды, снижение стимулирующих выплат «за качество выполняемых работ» в два раза и отсутствие оплаты за сверхурочную работу.