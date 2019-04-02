Москва, 2 апреля, 2019, 17:08 — ИА Регнум. В Госдуме до сих пор не получили ответа от правительства РФ на вопросы, сколько денег направлено на нацпроекты в каждый регион, по какому проценту софинансирования направлены будут эти деньги, когда придут деньги в регионы на нацпроекты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля, об этом сообщила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

«Все соглашения на сегодняшний день с регионами подписаны, а ответов на эти вопросы практически нет. Почему? Но неужели потому, что само правительство не может разобраться в океане этих объемов, процентов, целей и задач, показателей и так далее. Может быть, поэтому. Действительно, давайте вот посмотрим, у нас 42 государственные программы. В них 200 подпрограмм, в этих подпрограммах находятся и нацпроекты, их 12 плюс комплексный план, которые, в свою очередь, состоят из 73 федеральных проектов. Вот посмотрите, знаете, это как вот сказка на новый лад: игла — в яйце, яйцо — в утке, утка — в зайце, заяц в шоке. Вот так и у нас получается», — заявила Ганзя с парламентской трибуны.

Она также емко отменила сложность с пониманием реализации всех программ, проектов и поручений.

«Если демография — пять национальных проектов, образование — целых 11 федеральных проектов. И смотрите, у нас есть еще модельный бюджет, а там 21 первоочередное полномочие. У нас есть еще и майские указы президента от 2012 года, а они затрагивают 11 направлений, 11, и там 218 поручений. Срок реализации некоторых из них — до 2020 года. Кроме того, имеются региональные программы, региональные проекты. И всё это имеет цели, задачи, индикаторы, показатели, объемы и всё остальное. Вот скажите, пожалуйста, как можно разобраться во всей этой мешанине? Тут разобраться практически невозможно. У нас говорили про русскую пословицу: без бутылки не разберешься, уж простите меня за такую простоту», — заявила депутат.

Парламентарий сообщила о том, что «буквально через несколько дней собираются проводить совещание по поводу национальных проектов с руководителями регионов».

«И вы знаете, у меня есть опасение, что руководителям регионов сделают такое предложение, от которого они не смогут отказаться. И не зря Минфин уже анонсировал, то есть уже проговорился о том, что государственный долг регионов может вырасти до 2,9 трлн рублей. Вот, может быть, оттуда возьмутся деньги на национальные проекты?» — рассуждает депутат.

Ганзя дала прогноз, во что обойдется регионам реализация национальных проектов.

«А, вообще, конечно, на алтарь этих нацпроектов может быть принесена в жертву и сбалансированность бюджетов регионов, во-первых. Во-вторых, может быть принесено в жертву благосостояние наших людей, потому что нельзя оплачивать вот такие масштабные государственные задачи исключительно из карманов граждан. Потому что бюджетные правила, мои дорогие, никто не отменял. И все дополнительные доходы у нас идут в резерв, а не на нацпроекты», — указала она.