Лондон, 2 апреля, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть упали ниже стартовых в ожидании отчета Американского института нефти (API), 2 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отчет API о запасах энергоносителей в США, который может охладить пыл инвесторов, будет опубликован в 22:30 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 апреля нефть Brent поднялась до рекордных с начала года $69,50 за баррель, но к настоящему моменту оценивается в $68,91 за баррель.

Читайте также: Нефть отступила с новых максимумов 2019 года