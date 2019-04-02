Симферополь, 2 апреля, 2019, 16:49 — ИА Регнум. Депутата и сотрудника городского совета крымской Феодосии, а также работника администрации города подозревают в получении взятки в сумме более 150 тысяч рублей. Заведено уголовное дело. Об этом 2 апреля сообщили в главном следственном управлении СК России по Крыму.

(сс) sajinka2 Взятка

По данным правоохранителей, депутат и сотрудник Феодосийского горсовета подозреваются в посредничестве во взяточничестве. А замначальника муниципального казённого учреждения «Департамент архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципального имущества администрации города Феодосии» подозревают непосредственно в получении взятки.

«В марте 2019 года подозреваемые получили от директора общества с ограниченной ответственностью взятку в размере 2,5 тысячи долларов (порядка 163,5 тысячи рублей) за незаконные действия в виде продления срока аренды земельного участка. Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемых избраны меры пресечения. Предварительное следствие продолжается», — отметили в СК.

По информации крымского правозащитника Александра Талипова, один из задержанных, сотрудник горсовета, уже ранее был осужден по коррупционной статье в 2011 году и отбыл наказание.

«Ему вменяют посредничество во взятке, «решали» вопрос по оформлению документов. Если изучить открытые источники информации, то юрист городского совета родом из Ульяновска, ему 34 года и он полный тёзка лейтенанта ОБЭП, осуждённого за взятку в 2011 году и отсидевшего два года. Совпадает ФИО, дата рождения, место обучения и место работы. Получается, бывший сотрудник полиции, требовавший взятку в 300 тысяч рублей, мог спокойно устроиться на должность юриста городского совета и снова попасться на взятке? Правда, на этот раз вышло как-то непатриотично — брал в долларах», — отметил Талипов на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возглавлявший администрацию Феодосии Сергей Фомич и глава горсовета Владимир Титоренко написали заявление по собственному желанию в январе 2019 года.

«Причина такого решения проста — несбалансированность действий органов власти: законодательной и исполнительной, а также отсутствие эффективной обратной связи с феодосийцами», — комментировал глава республики Сергей Аксёнов.

Позже городской совет избрал главой администрации города экс-руководителя Насыпной сельской администрации Сергея Бовтуненко.

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