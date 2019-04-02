Калуга, 2 апреля, 2019, 16:46 — ИА Регнум. 2 апреля глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провёл рабочую встречу с исполняющим обязанности директора ГП «Калужский региональный экологический оператор» Сергеем Завьяловым. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в ходе встречи обсуждались различные аспекты работы регионального оператора и вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге обсудили вывоз мусора

Александр Иванов обозначил спектр вопросов, с которыми калужане обращаются к депутатам Городской думы во время личного приема. Например, среди горожан немало тех, кто летом проживает в загородных домах, на дачах, а остальное время — в Калуге. В результате им приходится оплачивать вывоз ТКО и как жителям многоквартирного дома в городе, и как жителям сельской местности в течение всего года. Они считают это не совсем правильным.

Как пояснил Сергей Завьялов, согласно федеральному законодательству, для лиц, владеющих жилыми домами в частном секторе и длительное время не проживающими в них, возможен перерасчёт платы. Для этого им потребуется представить подтверждающие документы, необходимые консультации жители могут получить в call-центре регионального оператора.

Как сообщил Сергей Завьялов, 80% калужского мусора вывозится силами регионального оператора, 20% — подрядными организациями. Закупка контейнеров и обустройство контейнерных площадок не включены в тариф, эта обязанность возложена на собственников и муниципалитет.

У регионального оператора в наличии имеется порядка 30 контейнеров заглубленного типа, в настоящее время Городская управа определяет места для их размещения. Разместить контейнеры планируется в новых микрорайонах, таких как «Веснушки». В старых микрорайонах их размещение затруднено густой сетью инженерных коммуникаций.

Были затронуты вопросы переходы на раздельный сбор мусора. Для этого потребуется размещение на контейнерных площадках отдельных контейнеров для вторсырья, увеличение количества мусоровозов и введение дифференцированного тарифа для поощрения раздельного сбора. Как отметил Сергей Завьялов, для внедрения в Калуге системы раздельного сбора мусора потребуется не меньше года.

«К переходу на раздельный сбор мусора готовы такие микрорайоны города, как Правобережье, Тайфун, Турынино и Кубяка, — отметил Александр Иванов. — В центре города ситуация намного более сложная, там значительно выше плотность застройки и расположено множество коммерческих организаций».

Была затронута темы выпуска двойных квитанций по оплате за вывоз ТКО: в начале года жители получили квитанции и от регионального оператора и от ряда управляющих компаний. По словам Сергея Завьялова, ни одна из управляющих компаний города не заключила в соответствии с федеральным законодательством договор с региональным оператором и, соответственно, не имеет права выпускать квитанции по оплате за вывоз ТКО.

Для заключения соответствующего договора управляющие компании должны предварительно получить разрешение от 100% собственников жилых помещений и подготовить пакет документов.

Глава городского самоуправления поднял вопрос о необходимости предоставления льгот по оплате за вывоз ТКО для одиноких пенсионеров. Вопрос будет проработан региональным оператором, в ряде регионов страны начинает внедряться практика предоставления льгот таким категориям жителей.