Калуга, 2 апреля, 2019, 16:45 — ИА Регнум. В городе Юхнове Калужской области мировой суд вынес приговор 22-летней уроженке Киргизской Республики в виде 320 часов обязательных работ. Как сообщила 2 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, судом установлено, что осуждённая, являясь матерью малолетнего ребёнка 2015 года рождения, не имея умысла на причинение тяжкого вреда здоровью, проявив преступную небрежность, не усмотрела за своим сыном.

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Ребенок самостоятельно достал пузырёк с таблетками и употребил неустановленное количество, в результате чего произошло химическое отравление, поразившее центральную нервную систему. Состояние ребенка осложнилось комой и повлекло тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимой и назначил ей наказание

Напомним, ранее 35-летняя жительница Калуги в состоянии алкогольного опьянения легла спать на диван, положив рядом с собой своего месячного сына, и во сне придавила ребенка собой. В результате малыш скончался.