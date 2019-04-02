Исламабад, 2 апреля, 2019, 21:39 — ИА Регнум. В недавно опубликованном двенадцатом Пятилетнем плане экономического развития Пакистана специалисты прогнозируют, что рост сельского хозяйства замедлится до 1,9%.

Пакистан

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, рост сельского хозяйства будет отставать об общего прироста ВВП страны, который, по прогнозам, должен составить 4%. Согласно предыдущему пятилетнему плану экономического развития, составленному прошлым правительством во главе с «Мусульманской лигой (Наваз)», прирост в сфере сельского хозяйства должен был достигнуть 3,8%.

Пессимизм специалистов в области экономического планирования объясняет недавно опубликованный отчет Государственного банка Пакистана (Центробанк). По данным Госбанка, сельское хозяйство проходит период стагнации из-за нехватки воды для орошения, сокращения посевных площадей и дорогих кредитов. Кроме того, на ситуацию в сельском хозяйстве оказывает влияние высокая инфляция и напряженные отношения между федеральным центром и правительством провинции Синд.