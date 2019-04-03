Москва, 3 апреля, 2019, 05:12 — ИА Регнум. Официальная Варшава объяснила свое нежелание видеть представителей России на мероприятиях в память о начале Второй мировой войны пактом Молотова-Риббентропа. О том, только ли на Европе лежит ответственность за нынешнее состояние исторической правды, рассуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечный огонь

Само состояние памяти о великом подвиге советского народа, уничтожившего фашизм в его логове, в современной России внушает серьезное опасение. Логика западной пропаганды строилась на единоличной победе светоносных США над нацистским варварством, и СССР здесь с самого начала не отводилось места, а постепенно замалчивание переросло и в прямые обвинения. Советские люди где-то приравнивались, а где-то преподносились в виде более страшного зла, чем нацизм. Бессмысленно спрашивать с дорогих западных партнеров по поводу их честности, если в самой России хватает и цинизма, и готовности рассуждать о том, что большевики равны нацистам, а «цена за Победу слишком высока». И происходит это не где-то по темным углам, а прямо в общем информационном пространстве, до сих пор пораженном вирусом перестроечного плюрализма.

Если не защитить смысл великой Победы, одержанной в 1945 году советскими людьми, не признать раз и навсегда, что это была величайшая и важнейшая победа в истории человечества, то отставание от Победы с каждым годом будет только возрастать. А обвинения в «развязывании войн» и «союзничестве со злом» со стороны западных партнеров будут находить всё больше сочувствующих в самой России.

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