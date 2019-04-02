«Парковка для подлодок»: Delivery Club перепутал Курск с Мурманском
Самара, 2 апреля, 2019, 16:53 — ИА Регнум. Сервис доставки еды Delivery Club запустил в Самаре совместную акцию с сетью ресторанов быстрого питания KFC, о чем сообщил в своей группе во «ВКонтакте». Один из пользователей поинтересовался про аналогичную акцию в Курске, на что получил ответ о «парковке для подводных лодок».
Комментарий написали еще 29 марта и оперативно удалили, однако 2 апреля пользователи начали обсуждать скриншот переписки и критиковать компанию за шутку над трагедией. В ответ представители сервиса заверили, что не хотели никого оскорбить и просто перепутали Курск с Мурманском.
«Мы ни в коем случае не хотели никого обидеть или же оскорбить. Считаем, что шутки такого характера неуместны. Мы перепутали города, подразумевая Мурманск. Приносим искренние извинения за свою ошибку и справедливо отправляемся штудить географию».
Директор Delivery Club Олег Хаустов в своём Facebook еще раз отметил, что «никто даже не думал над этим шутить» и объяснил комментарий про подводные лодки «географической ошибкой стажера».
«Мы будем тщательнее следить за градусом юмора и флуда в комментах и больше не допустим таких оплошностей. Комментарий удален, стажер получил выговор и отправлен на курс географии 6 класса».
Ранее в Delivery Club пообещали помочь прославившейся в соцсетях 18-летней ростовчанке Ладе Королёвой, которая работает курьером в «Яндекс.Еде» и доставляет заказы вместе со своим ребенком в коляске. Компания предложила девушке помочь с поиском няни или устройством ребенка в ясли.