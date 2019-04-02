Самара, 2 апреля, 2019, 16:53 — ИА Регнум. Сервис доставки еды Delivery Club запустил в Самаре совместную акцию с сетью ресторанов быстрого питания KFC, о чем сообщил в своей группе во «ВКонтакте». Один из пользователей поинтересовался про аналогичную акцию в Курске, на что получил ответ о «парковке для подводных лодок».

Скриншот страницы во «ВКонтакте» Delivery Club Пользователей возмутила неуместная шутка сервиса

Скриншот страницы во «ВКонтакте» Delivery Club Пользователей возмутила неуместная шутка сервиса

Комментарий написали еще 29 марта и оперативно удалили, однако 2 апреля пользователи начали обсуждать скриншот переписки и критиковать компанию за шутку над трагедией. В ответ представители сервиса заверили, что не хотели никого оскорбить и просто перепутали Курск с Мурманском.

«Мы ни в коем случае не хотели никого обидеть или же оскорбить. Считаем, что шутки такого характера неуместны. Мы перепутали города, подразумевая Мурманск. Приносим искренние извинения за свою ошибку и справедливо отправляемся штудить географию».

Директор Delivery Club Олег Хаустов в своём Facebook еще раз отметил, что «никто даже не думал над этим шутить» и объяснил комментарий про подводные лодки «географической ошибкой стажера».

«Мы будем тщательнее следить за градусом юмора и флуда в комментах и больше не допустим таких оплошностей. Комментарий удален, стажер получил выговор и отправлен на курс географии 6 класса».

Ранее в Delivery Club пообещали помочь прославившейся в соцсетях 18-летней ростовчанке Ладе Королёвой, которая работает курьером в «Яндекс.Еде» и доставляет заказы вместе со своим ребенком в коляске. Компания предложила девушке помочь с поиском няни или устройством ребенка в ясли.