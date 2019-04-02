Москва, 2 апреля, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Тот факт, что Норвегия по-прежнему разрешает сброс промышленных отходов в акватории, соединённые с Баренцевым морем, вызывает серьёзную озабоченность у экологов. Об этом они, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, рассказали 2 апреля в рамках пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шахиджанян

«Эксперты с негодованием смотрят на недавнее решение норвежского правительства разрешить компании Nussir начать добычу меди в муниципалитете Квалсунн, — заявил представитель ассоциации журналистов-экологов «ЭКО-пресс» Сергей Шахиджанян. — Отходы от производства будут сбрасываться непосредственно в национальный фьорд Реппарфьорд, известный своим лососёвым промыслом. Экологи отмечают, что сброс 2 млн тонн отходов горнодобывающей промышленности в залив каждый год означает, что 17 грузовиков будут сбрасывать камень, гравий и медную пыль в воду каждый час в течение 20 лет».

По словам Шахиджаняна, исследование, проведённое в Евро-Арктическом регионе, показало повышенный уровень содержания тяжёлых металлов, обнаруженных в рыбе, выловленной в северных морях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля должны состояться переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг, которые пройдут на заседании V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».