Шри-Джаяварденепура-Котте, 2 апреля, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Официальный представитель посольства США в Шри-Ланке Нэнси Ван Хорн 1 апреля в ходе пресс-конференции заявила, что хотя США всячески стремятся к расширению оборонного сотрудничества с Шри-Ланкой, тем не менее, у американской стороны отсутствуют какие-либо планы по созданию постоянной военной базы на территории островного государства.

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По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Дэйли Миррор», Нэнси Ван Хорн опровергла сообщения о наличии в гавани Тринкомали американского авианосца. Она также отметила, что хотя между двумя странами осуществляется сотрудничество по линии военно-морских флотов, необходимость в дислокации вблизи Шри-Ланки столь крупного боевого корабля на данный момент отсутствует.

Напомним, что в Шри-Ланке перспектива заключения оборонного соглашения с США вызвала противодействие со стороны оппозиционных сил. Оппозиция настаивает на том, что подобный договор противоречит интересам страны. В соответствии с положениями соглашения Шри-Ланка должна будет предоставить все необходимые условия для содержания военной базы США на своей территории. Кроме того, оно налагает на островное государство обязательство принимать сторону США в любом военном конфликте, что значительно ограничит возможности страны по осуществлению каких-либо дипломатических маневров.