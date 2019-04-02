Эр-Рияд, 2 апреля, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Министерство финансов Саудовской Аравии заявило о планах осуществить эмиссию 31,5 млрд долларов с целью финансирования дефицита государственного бюджета. Отмечается, что за последние несколько лет власти королевства активно пользовались механизмами международных займов для пополнения государственной казны, на состояние которой негативно повлияло падение мировых цен на нефть. Саудовское новостное агентство Arab News указывает, что сегодня внешний государственный долг Саудовской Аравии насчитывает 150 млрд долларов.

Al Jazeera English Хадж

Власти Саудовской Аравии ранее заявляли, что в этом году внешние механизмы займов будут использоваться таким образом, чтобы королевство могло обеспечить большую часть финансирования внешнего долга в первом квартале 2019 года. Этот шаг необходимо осуществить, чтобы снизить подверженность саудовской экономики рыночным рискам.

Сообщается, что потребности Саудовской Аравии в финансировании дефицита бюджета страны в этом году оцениваются примерно в 35 млрд долларов. Часть этой суммы будет выплачена из государственных депозитов в Центральном банке страны. Министерство финансов королевства планирует проводить политику, направленную на постепенное погашение внешней задолженности.