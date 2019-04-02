Рабат, 2 апреля, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Марокко в Италии Хасан Абу Айюб заявил, что источником радикальных идей выступает не религия, а неэффективная социальная политика. Он отметил, что Марокко борется с радикализмом и терроризмом посредством комплексного подхода к безопасности и образованию, который уже принес свои плоды как внутри Королевства, так и за пределами марокканских границ. По словам посла, в Марокко существует как должное религиозное образование, так и социально ориентированные проекты, что отражает уникальный пример успешной борьбы с терроризмом и радикализмом. Марокканское новостное издание MAP указывает, что заявления дипломата прозвучали в ходе семинара «Будущее экстремизма в странах Магриба».

Эжен Делакруа. Марокканец, седлающий коня. 1855

Хасан Абу Айюб заявил, что дерадикализация должна достигаться путем обучения имамов и религиозных лидеров в странах, где проявляются экстремистские настроения. Чрезвычайный посол Марокко в Италии подчеркнул, что многочисленные реформы, которые Рабат провел в последнее десятилетие, превратили Королевство в оплот борьбы с экстремизмом в регионе Северной Африки. На религиозном фронте Марокко уделяет особое внимание продвижению ценностей умеренности и терпимости как внутри страны, так и за рубежом посредством образовательных программ, поддержки общин и религиозного обучения. По словам посла Хасана Абу Айюба, Марокко намерено пропагандировать умеренные ценности ислама для борьбы с распространением радикальных идеологий во всем мире.