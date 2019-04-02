Стокгольм, 2 апреля, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Известная по всему миру газета «Метро» шведской медиакомпании «Metro International» длительное время находится на грани банкротства. Как сообщает 1 апреля шведский телевизионный канал SvT, долги издания насчитывают более 5 миллиардов долларов США. По словам генерального директора и владельца медиакомпании, Кристена Агера-Ханссона, единственным выходом из сложившегося положения может стать превращение газеты из печатного издания в электронное, подписка на которое будет платной. Это принципиально отличается от нынешнего принципа финансирования газеты, которая распространяется бесплатно и существует за счёт содержащейся в ней рекламы.

Metrotime.be Газета Metro. 2014 год

Руководство «Метро» уже подало в Стокгольмский районный суд заявку на реструктуризацию компании и получило разрешение.

Ежедневная информационная газета «Метро» была создана в Швеции в 1995 году. С 2009 года газета выпускается и в Москве, распространение происходит бесплатно на стойках в Московском метрополитене. До нынешнего года тираж газеты ежегодно увеличивался и достиг более полумиллиона экземпляров.