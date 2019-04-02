Тверь, 2 апреля, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Более 7,8 тыс. специалистов и 2,1 тыс. единиц техники МЧС, МВД, профильных министерств региона, дорожных служб, сельхозпредприятий, лесопользователей будет задействовано в противопожарных мероприятиях в Тверской области в 2019 году. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, сказал губернатор Игорь Руденя на заседании правительства региона 2 апреля, где обсуждалась подготовка к прохождению пожароопасного периода.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«На территории Тверской области за последние годы удалось сократить количество лесных и торфяных пожаров. Необходимо сохранить эту тенденцию, обеспечить своевременную и комплексную работу по предупреждению природных пожаров. Главы муниципалитетов несут персональную ответственность за своевременную подготовку противопожарных сил и средств», — отметил Игорь Руденя.

Губернатор поручил во всех муниципальных образованиях провести практические занятия по подготовке к пожароопасному периоду, смотры сил и средств, опашку населённых пунктов, очистку противопожарных водоёмов, обеспечить проезд по дорогам к отдалённым поселениям. В зоне особого внимания — 13 муниципалитетов, где риск возникновения природных пожаров особенно высок, это Бельский, Вышневолоцкий, Западнодвинский, Зубцовский, Калининский, Кимрский, Конаковский, Ржевский, Лихославльский, Спировский, Торжокский, Торопецкий районы, Осташковский городской округ.

Глава региона также дал поручения разработать единую технологию тушения возгораний на объектах хранения твёрдых коммунальных отходов, провести учения по ликвидации пожаров в муниципалитетах тверского региона на границе с Псковской, Новгородской, Московской, Смоленской, Ярославской и Вологодской областями.

Игорь Руденя обратил внимание на необходимость продолжить работу по созданию добровольных пожарных команд, особенно в садоводческих товариществах — сейчас в регионе действует 137 таких добровольных объединений общей численностью более 5600 человек.

«Особое внимание нужно обратить на проведение занятий по пожарной безопасности в школах, детских садах, социальных учреждениях для детей», — сказал Игорь Руденя.

В настоящее время мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях Тверской области ведётся при помощи наземного и авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой сети. Игорь Руденя поручил расширить сеть таких камер для большего охвата территории наблюдения. Совместно с компанией «Роскосмос» начата работа по организации системы космического мониторинга природных ресурсов на всей территории Тверской области, в том числе для выявления природных пожаров.

В 2019 году для бюджетного учреждения «ЛПЦ — Тверьлес», которое занимается тушением лесных пожаров, планируется закупить 12 единиц техники: пожарные автоцистерны, лесопатрульные автомобили, квадроциклы, трактор. В регионе запланировано создание и ремонт 151 км лесных дорог, обустройство и прочистка 6,5 тыс. км минерализованных полос в лесах, установка 500 информационных стендов, 300 шлагбаумов на въездах в зелёные массивы.

Добавим, что за последние годы в Тверской области удалось добиться значительного снижения числа природных пожаров — с 250 случаев в 2014 году до 20 в 2018 году.