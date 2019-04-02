* талибов — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 2 апреля, 2019, 21:37 — ИА Регнум. Официальные представители Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) в результате двух столкновений с сотрудниками полиции провинции было ликвидировано по меньшей мере 13 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 12 получили ранения различной степени тяжести.

DVIDSHUB Национальная армия Афганистана

По сообщению афганского новостного издания «Pajhwok Afghan News», в ходе столкновений с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также погибло четыре сотрудника полиции провинции, еще два получили ранения различной степени тяжести.

По словам официальных представителей Национальной армии Афганистана, ликвидированные боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были вовлечены в серию нападений на правительственные силы, а также в организацию ряда террористических атак на территории провинции Кандагар.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.