Токио, 3 апреля, 2019, 04:11 — ИА Регнум. Японское правительство заботится о том, чтобы реваншистская повестка внешней политики страны оставалась актуальной еще долгие годы. Иначе не объяснить указаний со стороны японского правительства обозначить в учебниках для младших классов как исконные территории страны южную часть Курил. О том, как в мире принято реагировать на «картографическую агрессию» и не настало ли время для России перестать обращать внимание на вымученные «проявления японской дружбы», а вместо этого отреагировать на очевидную наглость, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

По сообщению ведущего информационного агентства Японии Киодо Цусин, образовательные инициативы японского правительства в части территориальных претензий к соседям не обошли также стороной Китай и обе Кореи, за что агентство похвалило правительство, настроенное «решительно отстаивать позицию Японии в отношений территорий». Теперь это отстаивание отметилось еще и пропагандистской атакой на собственное подрастающее поколение, ведь до сих пор проблемой «исконных территорий» в Японии загружали мозг старших школьников, теперь же настал черед младшеклассников.

И если Китай и Южная Корея традиционно реагируют на подобные выходки заявлениями решительного протеста, то официальная Москва уже давно спускает эти плевки в лицо на тормозах. Хотя во времена СССР реакция нашей страны не отличалась от принятой во всём цивилизованном мире. Так может быть, и нынешней России стоит задуматься о том, чтобы прислушаться к корейцам и китайцам и дать совместный отпор притязаниям своенравного Токио?..

Читайте статью Япония. Воспитание реваншизма с младых ногтей: против России, Китая и Кореи и другие публикации Анатолия Кошкина о российско-японских отношениях.