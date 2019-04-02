Новосибирск, 2 апреля, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 2 апреля, провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, одна из основных тем совещания — обсуждение вопросов завершения в области отопительного периода 2018−2019 гг.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, отопительный период завершается в штатном режиме. Однако отмечен высокий уровень износа тепловых сетей, и недостаточный темп работ по их ремонту и замене на новые в последние пять лет, что ведёт к повышению уровня аварийности.

Генеральный директор ООО «Сибирская Генерирующая Компания» Степан Солженицын отметил, что частота повреждений тепловых сетей в Новосибирске в три — три с половиной раза выше, чем в таких крупных городах как Кемерово и Красноярск. Примерно половина всех повреждений на сетях СГК в этом году пришлась на Новосибирск. Город находится вод вниманием компании, чтобы изменить эту ситуацию. Объем ремонтных работ увеличен на 50%. Исходя из критичности решено увеличить инвестиции в развитие сетей в объёме, превышающем втрое бюджет, направленный на проведение ремонтных работ.

«Из статистики, которая была представлена в докладах, видно, что в последние пять лет идёт нарастание количества аварий и это результат накопленных недоремонтов. Очень важно, что крупнейшая теплоснабжающая организация — СГК, запланировала на 2019 год значительное увеличение объёмов текущих и капитальных ремонтов, а также инвестиции в систему теплоснабжения. Очевидно, что накопленные за десятилетие проблемы в течение одного сезона сразу не исправить, поэтому необходимо расставить приоритеты и совместно с мэрией четко спланировать участки ремонтов, в первую очередь магистральных сетей», — сказал, подводя итоги обсуждения, Андрей Травников.

Он отметил, что в Новосибирске высокая степень аварийности теплосетей, по сравнению, например, с Красноярском. Но если удалось достичь оптимального уровня надежности в соседнем городе, то очевидно, что СГК сможет это сделать и в системе теплоснабжения Новосибирска, считает Травников.