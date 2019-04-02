Москва, 2 апреля, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Компания Nikon объявляет о запуске ежегодного Фотоконкурса Nikon 2019 «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ». Профессиональные фотографы и любители смогут представить свои работы в одной серийной и восьми одиночных номинациях.

Фотоконкус Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ» Гран-при в номинации «Спорт» для профессионалов в 2018 году: Алексей Филиппов, «Биатлон»

Авторы самых интересных и необычных кадров смогут выиграть ценные призы, среди которых — актуальные флагманы компании.

Приём работ на фотоконкурс начинается со 2 апреля и продлится до 30 июля 2019 года.

В фотоконкурсе могут принимать участие фотоснимки, полученные с помощью фототехники Nikon не раньше 1 января 2017 года.

Фотоконкус Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ» 3 место в номинации «Спорт» для профессионалов в 2018 году: Владимир Астапкович, «Сквозь игольное ушко»

«Взгляд в будущее» — одна из главных номинаций фотоконкурса. В ней авторы смогут поделиться фотосюжетами о технологиях и инновациях, или представить свой взгляд на возможное будущее нашей планеты или предметов и явлений, которые нас окружают.

Также на конкурсе будет восемь одиночных номинаций: пейзаж, путешествия, анималистика, жизнь, спорт, портрет, дети, love story.

Среди фоторабот будут отобраны итоговые победители — по три призовых места в каждой категории и одно гран-при из всех финалистов одиночных номинаций. Результаты фотоконкурса станут известны не позднее 3 сентября 2019.

Гран-при конкурса станет профессиональная зеркальная камера D850 — одно из лучших творений Nikon, а победители номинации «Взгляд в будущее» смогут выиграть новинку — полнокадровую Z6 с переходником FTZ.

Фотоконкус Nikon «Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ» 1 место в номинации «Спорт» для профессионалов в 2018 году: Михаил Колесников, «Чемпионы Дакара»

В этом году партнёрами фотоконкурса стали один из крупнейших производителей фотопринтеров Epson и известная нидерландская авиакомпания KLM Royal Dutch Airlines. Они поддержат призами победителей ещё двух категорий. Для победителей в номинации «Жизнь» подготовлен фотопринтер формата А3+ Epson L1800, а в категории «Путешествия» — два билета в Амстердам. Призёров в других номинациях ждут не менее приятные и ценные награды, среди которых — топовые объективы NIKKOR и вспышки Speedlight.

Информационными партнерами конкурса выступают: Prophotos.ru, ИА REGNUM, Mail.ru Hi-Tech, Ixbt.com, Photar.ru, RosPhoto.com, TimeOut, PhotoWebExpo.

Более подробную информацию о конкурсе и правила приёма работ можно узнать на сайте фотоконкурса Nikon.