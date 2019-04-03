Сеул, 3 апреля, 2019, 07:38 — ИА Регнум. 2 марта состоялось открытие выставочного зала «Народный банк, всемирный банк» в главном офисе холдинговой компания Woori Financial Group, расположенного в районе Хвихён-дон города Сеула. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper.

Церемония открытия выставочного зала

Согласно СМИ, в выставочном зале представлены реликвии, такие как петиция и свидетельство об учреждении банка (существовавшего с конца эпохи династии Чосон (1897 год) до начала Великой Корейской империи), голограмму 26-го короля династии Чосон и первого императора Корейской Империи Коджона (1899 год), голограмму таможенного оформления (1909 год), а также информацию об истории компании и информация о глобальных сетях 26 стран мира.

«Мы будем праздновать свою 120-ю годовщину с гордостью, чувством долга и с благими целями. Каждый в Woori Financial Group сделает все возможное, чтобы сделать будущее наше будущее — будущее финансовой индустрии», — сообщил председатель и исполнительный директор холдинговой компании Сон Тхэ Сын.