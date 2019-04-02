Иркутск, 3 апреля, 2019, 01:39 — ИА Регнум. Крупная серия митингов в защиту Байкала прошла в городах России. Какие проблемы Байкала его защитники из числа общественных активистов считают самыми угрожающими и какие выходы из сложившейся ситуации предлагают эксперты, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Цитата со страницы автора — Надежды Супониной в Facebook Арт-объект «Священное озеро». Эпоксидная смола, бетон, арматура, сигаретные окурки.

Среди более чем десятка городов, в которых прошли митинги в защиту Байкала, ярко выделяется Иркутск, где выразить свою обеспокоенность судьбой священного моря собрались от 1500 до 3000 человек. Так оценили численность присутствовавших на митинге в Иркутске сами активисты и представители прессы. Собравшиеся требовали защитить само озеро и природоохранную зону вокруг него от промышленных загрязнений, строительства, бесконтрольного и варварского отдыха и туризма.

Иркутский митинг прошел без эксцессов, удачной находкой организаторов были музыкальные выступления, перемежавшие ораторов. Петицию в защиту Байкала, распространявшуюся в сети, подписали более миллиона человек. Но лишь малая толика из этого числа проявила настоящую сознательность и вышла на митинги. А ведь последние замыслы Минприроды, намеревающегося приравнять Байкал по допустимым уровням загрязнения ко всем прочим водоемам рыбохозяйственного назначения, вызывают немалую тревогу у специалистов. Ведь Байкал на планете только один.

Читайте статью «Серёжа, у нас опять проблемы»: защитники Байкала массово выходят на митинг и другие публикации Светланы Шаповаловой в проекте «Байкал — великий и уязвимый».