Калуга, 2 апреля, 2019, 15:42 — ИА Регнум. В Калужской области весенний сев планируется провести на площади 150 тысяч гектаров, в том числе посеять не менее 55 тысяч гектаров яровых зерновых культур, 2,6 тыс. гектаров картофеля, 500 гектаров овощей, не менее 90 тысяч гектаров кормовых культур и пять тысяч гектаров рапса. Посевная площадь в 2019 году должна составить 343 тысячи гектаров (увеличение на 13,3 тыс. га, или 4%). Площадь ярового сева увеличится на 5,6 тыс. гектаров. Об этом 2 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства региона.

Фото газеты «Весть». Пресс-служба правительства Калужской области Калужские аграрии вышли на полевые работы.

По данным аграрного ведомства, на весенний сев 2019 года аграрии области обеспечены семенами зерновых и зернобобовых культур, картофеля и многолетних трав в полном объеме. В хозяйствах имеется 630 тонн элитных семян зерновых культур и 850 тонн картофеля высших репродукций. Качество семенного материала зерновых в данный момент лучше 2018 года, 86% семян — кондиционные.

Для проведения весенне-полевых работ уже приобретено 12,6 тыс. тонн минеральных удобрений (в 2018 году было 10 тысяч тонн). Больше других подкормку завезли хозяйства Мещовского, Козельского, Хвастовичского, Бабынинского, Барятинского и Сухиничского районов.

Весной 2019 года на поля выйдет около 800 единиц высокопроизводительной почвообрабатывающей и посевной техники. Это должно позволить провести посевную в оптимальные агротехнические сроки. Всю высокопроизводительную технику планируется использовать в две смены.

«В регионе на сегодняшний день есть все условия для того, чтобы провести весенние полевые работы в оптимальные агротехнические сроки и с надлежащим качеством», — подчеркнули в областном Минсельхозе.