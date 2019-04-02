Рыбинск, Ярославская область, 2 апреля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области хотят поставить новое колесо обозрения высотой 37 метров. Об этом в социальных сетях написал глава города Денис Добряков.

Страница Дениса Добрякова в Facebook Эскиз колеса обозрения

Инвестором выступает компания «Триколор», ранее установившая аналогичный объект в Ярославле. В областном центре место размещение колеса вызвало сопротивление градозащитников. В Рыбинске решили таких проблем избежать и заранее согласовать место с архитектурным сообществом.

«Как житель города очень хочу, чтобы этот проект был реализован в ближайшее время. Как глава не согласен с местом размещения колеса обозрения. Инвестор предложил установить аттракцион в Волжском парке в створе улицы Пушкина. С точки зрения посещаемости это место не слишком выигрышное. Вместе с членами Градостроительного совета сошлись во мнении, что для удобства горожан лучше его сместить ближе к Дворцу спорта «Полёт». Рекомендовали инвестору доработать проект и представить его вновь», — написал мэр Рыбинска Денис Добряков.

Рыбинское колесо будет несколько меньше ярославского, высота которого составляет 65 метров.