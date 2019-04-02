Москва, 2 апреля, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Вряд ли граждане РФ видят какие-то плюсы от объединения России и Белоруссии. Впрочем, и минусов тут тоже особых нету, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

Если учесть, что между двумя странами фактически «прозрачные» границы, а «белорусские креветки» беспрепятственно попадают на столы российских граждан, то подобное объединение глубокого прагматического смысла в себе не несет.

«Единственным вариантом, который может быть интересен верхам в этой связи: по истечению последнего президентского срока президента РФ Владимира Путина в 2024 году легитимным способом остаться руководителем России может стать объединение с Белоруссией и избрание Путина на пост руководителя Союзного государства. Но пока такие варианты кажутся скорее фантазиями, нежели чем-то реально ожидаемым», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса ВЦИОМ, почти половина граждан РФ (49%) не поддерживают объединение России и Белоруссии, нужно просто сохранять добрососедские отношения.

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