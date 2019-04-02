Москва, 2 апреля, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Не то, чтобы Минфин РФ вводит прямо какие-то новые налоги, министерство предложило, по сути, поменять статус некоторых неналоговых платежей. В частности, включить в Налоговый кодекс РФ шесть сборов, формально сейчас налогами не являющихся: утилизационный, экологический и гостиничный сборы, плату за негативное воздействие на окружающую среду, сбор с большегрузов и с операторов связи, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

«Все перечисленные платежи, за исключением курортного сбора, отправляемого в местные бюджеты, идут в федеральный бюджет. Они были и ранее, есть и сейчас и будут в будущем. Однако с изменением статуса этих сборов и перевода их в разряд налогов кое-что ужесточается. А именно уклонение в крупном размере от уплаты этих налогов автоматически будет означать уголовную ответственность», — пояснил эксперт.

Что касается налоговой ответственности по ст. 122 Налогового кодекса, Минфин РФ предлагает на период до 31 декабря 2029 года применять в отношении неуплаты экологического налога и утилизационного сбора штраф в размере 10% от неуплаченной суммы налога/сбора вместо законодательно установленных 20%. На настоящий момент основная часть из перечисленных сборов в случае их неуплаты не влечет за собой уголовной ответственности.

«Так что, несмотря на внешне безобидную смену статуса платежей с обычных сборов на налоговые, нововведение, по сути, влечет за собой усиление фискального контроля и преследует, безусловно, повышение собираемости налогов», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ предложил ввести новые налоги. Речь идет об утилизационном сборе, о гостиничном налоге, о налоге с операторов связи, сборе с пользователей автодорог и об экологическом налоге.

Читайте также: Минфин РФ предложил ввести новые налоги