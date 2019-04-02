Ярославль, 2 апреля, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Присоединение Волковского театра в Ярославле к Александринскому театру в Петербурге должно было пройти без увеличения финансирования театра как минимум до следующего года. Это следует из фрагмента приказа Министерства культуры, появившегося в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Бесхлебный Волковский театр

Осуществить реорганизацию в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерством культуры на 2019 год», — говорится в приказе.

Это означает, что никаких дополнительных денег из бюджета ни один, ни другой театр не получили бы как минимум в текущем году. Наоборот, в случае сокращения сотрудников (например, директора Волковского театра), все компенсации и дополнительные выплаты им пришлось бы платить из существующего бюджета.

Ранее художественный руководитель театра Евгений Марчелли объяснял актерам труппы, что при присоединении вырастет и зарплата артистов, и государственное финансирование постановок.

Как следует из приказа, объединение не планировалось равноправным. Все имущество театра им. Волкова приказом закреплялось за Александринским театром. Иначе говоря, Волковский театр утрачивал какую-либо финансовую и материальную самостоятельность, полностью подчиняясь руководству в Санкт-Петербурге.

Подлинность приказа изданию «76.ру» подтвердил источник в правительстве Ярославской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, действие приказа было приостановлено премьером Дмитрием Медведевым, который рекомендовал провести широкое обсуждение слияния театров. Первое такое обсуждение состоится в Москве 8 апреля в Союзе театральных деятелей.