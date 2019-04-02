Москва, 2 апреля, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Налоги являются самым простым способом увеличить поступление в бюджет, и, учитывая достаточно печальное состояние промышленности в России, которое балансирует на грани рецессии, вполне может и вовсе оказаться единственным доступным вариантом, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Жак де Л'Анге. Алчность (фрагмент). 1642

«Майские указы выполнять необходимо, однако регулярные вводы новых акцизов, увеличение НДС и прочих начислений явно сигнализируют об отсутствии необходимой суммы в казне», — считает эксперт.

По его мнению, большая часть из предложенного вполне может реализоваться, но тогда можно забыть о росте экономики, который сейчас не превышает и 2% по самым оптимистичным расчетам.

«Можно вспомнить недавнее заявление премьер-министра Дмитрия Медведева, где политик говорил об отсутствии необходимости в повышении налогов в течение следующих шести лет, однако, как показывает история с НДС, чиновники склонны быстро забывать свои обещания», — высказал свое мнение Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ предложил ввести новые налоги. Речь идет об утилизационном сборе, о гостиничном налоге, о налоге с операторов связи, сборе с пользователей автодорог и об экологическом налоге.

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