Ереван, 2 апреля, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Со дня широкомасштабной агрессии Азербайджана в отношении Нагорно-Карабахской Республики прошло три года. В третью годовщину «трехдневной войны» утром 2 апреля граждане и руководство Армении посетили воинский пантеон «Ераблур», чтобы воздать дань уважения павшим.

primeminister.am Никол Пашинян с матерью погибшего солдата

Премьер-министр Никол Пашинян, спикер Арарат Мирзоян, члены правительства возложили цветы к могилам героев и памятнику основателю армянской армии Вазгену Саркисяну.

В беседе с журналистами Пашинян заявил: «Я говорил в прошлом, и сегодня этот вопрос стоит в моей повестке дня и в повестке дня правительства, мы должны глубоко и серьезно понять, что произошло, и сделать выводы».Что касается недавней встречи с президентом Азербайджана и ситуации на границе, премьер сказал: «Процесс переговоров, мирный процесс должен продолжаться, но мы также должны понимать, что до тех пор, пока конфликт не урегулирован, мы, как нация, должны быть готовы к любому развитию».

В ночь на 2 апреля 2016 года вооруженные силы Азербайджана, применив практически все имеющиеся в арсенале виды вооружений, начали агрессию против мирного населения Нагорного Карабаха. Со 2 по 5 апреля шли бои по всему периметру линии соприкосновения, наиболее тяжелые на юге (Гадрут) и северо-востоке (Мартакерт). В первый же день агрессии был убит 12-летний школьник Вагинак Григорян в результате обстрела школы. Еще двое детей были госпитализированы.

Утром 2 апреля армянская сторона сообщила об уничтожении азербайджанского боевого вертолета на северном направлении и человеческих потерях противника. Через короткий промежуток было объявлено об уничтожении бронетехники противника. Около полудня министерство обороны Армении сообщило об уничтожении ВС Нагорного Карабаха азербайджанской диверсионной группы и потерях противника. Около 6 часов утра 3 апреля на южном направлении азербайджанские ВС начали артиллерийский обстрел и продвижение бронетехники. Одновременно продолжились боевые действия на мартакертском направлении. В тот же день министерство обороны Нагорного Карабаха заявило о том, что занятые накануне противником территории в направлении села Талыш возвращены под контроль ВС НКР. На южном направлении были уничтожены два танка противника и один БМП. В ночь на 4 апреля азербайджанская сторона по всему периметру линии соприкосновения продолжила обстрел из минометов и артиллерии, причем в качестве мишени были выбраны не только позиции, но и населенные пункты. Около 7 часов утра интенсивному обстрелу подверглись южное и северо-восточное направления линии соприкосновения.

Азербайджанские ВС применили тяжелую технику и боевые дроны. В числе подвергшихся нападению дронов оказался автобус, погибли 5 человек. В ночь на 5 апреля азербайджанские ВС применили на южном направлении установки «Смерч».

В полдень 5 апреля при посредничестве России в Москве между главами генеральных штабов Армении и Азербайджана была достигнута договорённость о перемирии, боевые действия были прекращены.

Несмотря на это, 6 апреля в результате выстрела с азербайджанской стороны погиб военнослужащий ВС Арцаха Армен Гаспарян (1974 г. р.), а в ночь на 7 апреля ВС АР предприняли попытку диверсии в направлении села Талыш, однако, потеряв одного бойца, отступили. В соответствии с достигнутой договоренностью 10 апреля состоялся обмен телами. Армянской стороне были переданы тела 18 убитых.

Согласно окончательным данным, в результате боевых действий с армянской стороны погибли 110 человек, ранены 121 военнослужащий и доброволец.

Что касается потерь азербайджанской стороны, то министерство обороны этой страны тщательно скрывает данные и сообщило лишь о гибели 31 человека. Однако, по данным независимого источника «Мейдан ТВ», есть данные как минимум о 93 погибших. Аналитический центр «OSTKRAFT» сообщил засекреченные данные генштаба ВС Азербайджана о том, что погибли 800 человек.

Помимо многочисленных потерь личного состава, Азербайджан потерял большое количество техники: 24 танка, 4 БМП, 1 «Град», 2 вертолета «МИ-24», 14 БПЛА, в том числе боевые дроны, десятки автомобилей.