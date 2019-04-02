Калуга, 2 апреля, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Более 700 баннерных консолей, изготовленных в едином стиле, украсят Калугу ко Дню Победы 9 мая 2019 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, на въезде в областной центр со стороны улицы Гагарина будут установлены красные флаги, украшенные георгиевскими лентами, а также флаговые конструкции, а на площади Победы — конструкция «Победа», на которую калужане будут повязывать георгиевские ленточки.

Kaluga-poisk.ru К майским праздникам должны заработать 13 городских фонтанов

По словам первого заместителя городского головы Алексея Волкова, на Театральной улице ко Дню Победы будет смонтирована «Историческая аллея» с фотографиями калужан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. На площади Старый торг установят арт-объект «Звезда», на фоне которого можно будет сфотографироваться, а на флагштоках на Московской площади установят панно-триптих. К 9 Мая будут изготовлены флажки и значки с символикой Дня Победы, которые волонтеры будут раздавать участникам праздничного шествия. Также в Калуге приведут в порядок все воинские захоронения и мемориалы.

Между тем в Калуге стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке, в котором принимают участие промышленные и торговые предприятия. Они в предпраздничные дни станут участниками организованного управлением экономики и имущественных отношений смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление витрин и фасадов. 13 и 20 апреля в Калуге пройдут первые общегородские субботники. Одной из площадок субботника 20 апреля станет городской бор. Сейчас с улиц вывозится оставшийся после зимы песок. Планируется привести в порядок остановочные павильоны, помыть и покрасить леерные ограждения, урны, бордюры, светофоры и дорожные знаки. К 1 Мая должны заработать и все 13 городских фонтанов. Их расконсервация уже началась.