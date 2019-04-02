Москва, 2 апреля, 2019, 14:43 — ИА Регнум. В Московском доме музыки состоялось награждение лучших молодых пианистов со всего мира, которые стали победителями международного конкурса пианистов, приуроченного ко дню рождения Владимира Крайнева. Об этом сообщает ОТР.

Пианино

Высшую награду — Гран-при в старшей группе — присудили российскому пианисту Валентину Малинину. Лауреаты получили денежные премии от 200 до 500 тысяч рублей. Также члены жюри вручили финалистам и свои специальные награды — это стипендии, программы обучения, возможность выступить с ведущими коллективами в России и за рубежом.

«Я надеюсь, что всем участникам откроются какие-то залы, которые не открылись бы без этого конкурса. И коллективы, с которыми участник не имел бы возможности сыграть, если бы он не прошёл в финал», — сказал финалист конкурса Валентин Малинин.

Отметим, что в 2019 году на участие в конкурсе поступило свыше 200 заявок из 33 стран от музыкантов в возрасте от восьми до 22 лет. Выступления проводились в трёх возрастных категориях, в каждой из которых всего один победитель.

Мастерство юных пианистов оценивали известные исполнители и преподаватели из России, Германии, Италии и Великобритании. В завершении все финалисты выступили с филармоническим оркестром Спивакова.