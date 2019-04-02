Киев, 2 апреля, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Ни один из кандидатов в президенты Украины не способен решить проблемы страны, заявила Юлия Тимошенко, сообщило 2 апреля информационное агентство УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко

«Я считаю, что ни один из кандидатов, которые по решению ЦИК во втором туре, не справится с этими вызовами и не прекратит ни войны, ни беды», — рассказала она.

По этой причине Тимошенко не хочет брать на себя ответственность и давать советы избирателям, за кого им голосовать во втором туре.

Политик заявила, что усилия её команды будут сосредоточены исключительно на предотвращении фальсификаций во втором туре выборов.

«Мы считаем, что наша задача, и в том числе наш долг, — принять участие в защите честных выборов», — добавила Тимошенко.

Она также пообещала, что её политсила будет поддерживать новоизбранного президента вплоть до парламентских выборов, которые состоятся в конце октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юлия Тимошенко заявила, что не будет оспаривать результаты первого тура выборов в суде, поскольку судебную систему «приватизировал» президент Пётр Порошенко.

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