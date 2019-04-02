Москва, 2 апреля, 2019, 14:41 — ИА Регнум. «ВЭБ.РФ» смотрит на возможности создания инфраструктуры вместе с муниципальными и региональными властями. Должен быть спектр, который позволяет город построить заново или создать новый облик. Об этом сегодня, 2 апреля, заявил глава госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Налетай, торопись – покупай живопись!

В частности, это строительство современных кварталов, что делает «ДОМ.РФ», это поддержка экспортной услуги по привлечению иностранных туристов, что делает РЭЦ (Российский экспортный центр).

«Город становится привлекательней. Это чисто экономическое измерение: приехал иностранный турист, потратил деньги или нет», — отметил глава «ВЭБ.РФ».

Также, по его словам, банк контактирует с «Корпорацией МСП». Любой комфорт в городе и современная экономика без поддержки малого и среднего предпринимательства невозможны.

«Кроме того, крупными партнёрами «ВЭБ.РФ» для создания нового облика городов являются РЖД, «Россети», Ростелеком. С федеральными компаниями выстраивается хороший партнёрский диалог», — отметил Шувалов.

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Как сообщало ИА REGNUM, «ВЭБ.РФ» включился в работу по развитию городской экономики. В течение нескольких лет должно произойти качественное изменение жизни рядового гражданина.

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