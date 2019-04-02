Чебоксары, 2 апреля, 2019, 14:24 — ИА Регнум. В Чувашии после принятия закона об индексации пенсий и ежемесячных денежных выплат сверх прожиточного минимума доплату к пенсии получат 32 тыс. неработающих пенсионеров. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделении региональном ПФР.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Измененный порядок определения размера социальной доплаты распространяется на период с 1 января 2019 года. Доплаты пенсионерам планируется выплатить в мае. Напомним, в текущем году с 1 января страховые пенсии проиндексированы на 7,05%, с 1 февраля — единые денежные выплаты на 4,3%, с 1 апреля — социальные пенсии на 2%.

В Чувашии в связи сновым порядком определения размера федеральной соцдоплаты будет повышено материальное обеспечение порядка 32 тыс. неработающих пенсионеров. В их числе 21 тыс. получателей страховых пенсий и 11 тыс. получателей социальных пенсий, которым по состоянию на 31 декабря 2018 года выплачивалась федеральная социальная доплата. По результатам перерасчета всем им будут выплачены сверх прожиточного минимума суммы индексации страховых пенсий с 1 января, ЕДВ — с 1 февраля и соцпенсий — с 1 апреля. Прибавка у каждого будет индивидуальной. Сколько это будет в абсолютных цифрах, не уточняется.

В целом по Чувашии дополнительные ассигнования федерального бюджета на реализацию закона в 2019 году составят порядка 162 млн рублей.

Напомним, социальная доплата устанавливается к пенсии неработающих граждан, если доход меньше прожиточного минимума.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%, в абсолютных цифрах рост составил в среднем 182 рубля — до 9266 рублей. Это ниже уровня инфляции за 2018 год и меньше планируемой Пенсионным фондом РФ индексации. Сейчас социальные пенсии получают в России около 3,2 млн человек в России.