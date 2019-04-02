Ярославль, 2 апреля, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Развитие Ярославской области может остановиться из-за отсутствия возможности подключения к газу новых объектов. Жители области крайне встревожены ситуацией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Воронина Объявление в офисе «Газпром газораспределение Ярославль»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе остановлена выдача технических условий на подключение к газу от магистрального газопровода Горький — Череповец «в связи с отсутствием резерва производительности». Газопровод принадлежит ООО «Газпром трансгаз Ухта». Речь идет о всех объектах — от частного дома до детского сада.

«Для строительного сектора — это приостановление всех проектных работ по новым объектам. Те, кто заключили договоры на присоединение, я думаю, они будут присоединены. То есть строительный рынок по возведению нового жилья встанет, не сейчас, а через какое-то время. В первую очередь пострадают проектировщики, во вторую очередь — строительная отрасль. Все новые объекты завязаны на газ. Отопление можно завязать на другом источнике: электричество, сжиженный газ, дизельное топливо, но это все в 3−4 раза дороже, чем отопление природным газом!» — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель строительной компании Михаил Северьянов.

С отказом в получении технических условий столкнулись как строительные фирмы, так и простые жители области, мечтающие построить собственный дом и отапливать его природным газом. Отказывают всем — даже многодетным.

«Наши многодетные семьи, которые получили бесплатные участки от государства, обращаются в Газпром и получают отказ. Это удивительно для нас — с одной стороны государство поддерживает многодетных, а подключиться к газу невозможно даже если газопровод проходит рядом с участком. Неужели все так плохо, что даже одного частного дома газопровод не выдержит?» — говорит заместитель председателя общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области» Елена Воронина.

Ярославцы обращают внимание на то, что такая ситуация возникла только в Ярославской области. В соседних регионах, через которые проходит газопровод, о проблемах с выдачей технических условий ничего не известно. Михаил Северьянов предполагает, что дело вовсе не в технической возможности.

«Хоть и идет обоснование, что труба, которая подаёт газ, вся загружена, но предпосылки — это долги за газ, которые наша область клялась погасить», — считает директор строительной фирмы.

Основания так считать есть — 1 марта долги за газ муниципальных и государственных теплоснабжающих организаций достигли исторического максимума. Примерно с этого же времени и прекратилась выдача технических условий. Между тем есть и другая альтернативная версия — мощности кончились после пуска Хуадянь Тенинской ТЭЦ в Ярославле. Правда, она заработала еще в 2017 году.

Депутат муниципалитета Ярославля, экс-глава города Алексей Малютин говорит, что ситуация очень серьезная. Люди ждут внятных объяснений от властей и газовиков.

«Это очень тяжелая ситуация для Ярославской области. Фактически останавливается развитие региона, так как невозможно запроектировать ни одного нового объекта с подключением к газу. Пока это не очень ощутимо, но скажется в 2020—2021 году. Хотелось бы узнать у «Газпром Трансгаз Ухта» — они что, не знали об этой ситуации? И если знали, то как к ней готовились? Когда ситуация разрешится? В ситуации неопределенности невозможно планировать развитие города и региона», — полагает Алексей Малютин.

ИА REGNUM ждет ответа на официальный запрос в «Газпром трансгаз Ухта».