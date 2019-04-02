Прямая трансляция: «Экология Арктики: итоги 2018 года»
Москва, 2 апреля, 2019, 14:13 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM началась пресс-конференция на тему «Экология Арктики: итоги 2018 года».
Иван Шилов ИА REGNUM
Арктика
На пресс-конференции будут оглашены результаты исследования промысловой рыбы, выловленной в Баренцевом море, которое провёл «Росконтроль» по заказу Центра экологического мониторинга «Помор».
Также на пресс-конференции эксперты, экологи и общественные деятели расскажут журналистам:
- как за прошлый год изменилась экологическая ситуация в Арктике;
- почему в рыбе северных морей всё чаще находят тяжёлые металлы;
- какие угрозы для биологических и продовольственных ресурсов Евроарктического региона несут добывающие компании трансграничных стран — России, Финляндии и Норвегии;
- почему Россия в глазах мировой общественности предстаёт в качестве экологического изгоя — несмотря на большие и эффективные действия, направленные на сохранение окружающей среды.
В пресс-конференции принимают участие:
- Ковалевская Владислава, Общественная палата РФ.
- Суровцев Тимофей, Центр экологического мониторинга «Помор».
- Шахиджанян Сергей, Ассоциация журналистов-экологов «ЭКО-пресс».
- Штемберг Ольга, Торгово-промышленная палата РФ.
- Ярлушкин Дамир, «Росконтроль».
- Водяник Александр, Южный федеральный университет.
- Оддекалв Курт, «Зелёные воины Норвегии».
- Тарбаева Вероника, «Природоохранный Союз».
- Гусенков Алексей, заместитель председателя политической партии «Зелёные»