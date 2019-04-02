Москва, 2 апреля, 2019, 14:13 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM началась пресс-конференция на тему «Экология Арктики: итоги 2018 года».

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

На пресс-конференции будут оглашены результаты исследования промысловой рыбы, выловленной в Баренцевом море, которое провёл «Росконтроль» по заказу Центра экологического мониторинга «Помор».

Также на пресс-конференции эксперты, экологи и общественные деятели расскажут журналистам:

как за прошлый год изменилась экологическая ситуация в Арктике;

почему в рыбе северных морей всё чаще находят тяжёлые металлы;

какие угрозы для биологических и продовольственных ресурсов Евроарктического региона несут добывающие компании трансграничных стран — России, Финляндии и Норвегии;

почему Россия в глазах мировой общественности предстаёт в качестве экологического изгоя — несмотря на большие и эффективные действия, направленные на сохранение окружающей среды.

В пресс-конференции принимают участие: