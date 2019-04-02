Москва, 2 апреля, 2019, 14:13 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM началась пресс-конференция на тему «Экология Арктики: итоги 2018 года».

Иван Шилов ИА REGNUM
Арктика

На пресс-конференции будут оглашены результаты исследования промысловой рыбы, выловленной в Баренцевом море, которое провёл «Росконтроль» по заказу Центра экологического мониторинга «Помор».

Также на пресс-конференции эксперты, экологи и общественные деятели расскажут журналистам:

  • как за прошлый год изменилась экологическая ситуация в Арктике;
  • почему в рыбе северных морей всё чаще находят тяжёлые металлы;
  • какие угрозы для биологических и продовольственных ресурсов Евроарктического региона несут добывающие компании трансграничных стран — России, Финляндии и Норвегии;
  • почему Россия в глазах мировой общественности предстаёт в качестве экологического изгоя — несмотря на большие и эффективные действия, направленные на сохранение окружающей среды.

В пресс-конференции принимают участие:

  1. Ковалевская Владислава, Общественная палата РФ.
  2. Суровцев Тимофей, Центр экологического мониторинга «Помор».
  3. Шахиджанян Сергей, Ассоциация журналистов-экологов «ЭКО-пресс».
  4. Штемберг Ольга, Торгово-промышленная палата РФ.
  5. Ярлушкин Дамир, «Росконтроль».
  6. Водяник Александр, Южный федеральный университет.
  7. Оддекалв Курт, «Зелёные воины Норвегии».
  8. Тарбаева Вероника, «Природоохранный Союз».
  9. Гусенков Алексей, заместитель председателя политической партии «Зелёные»