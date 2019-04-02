Санкт-Петербург, 2 апреля, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Фигуранты процесса по делу о теракте в петербургском метро не смогли добиться разрешения на телевизионную съемку их показаний в заседании суда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Процесс по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга

Представители СМИ просили проводить заседание в открытом режиме с возможностью аудио‑ и видеосъемки. Прокурор высказалась против допуска телекамер, в то время как все защитники, посовещавшись с обвиняемыми, выступили за присутствие телевидения.

Суд удовлетворил ходатайства частично, запретив снимать основную часть процесса. Фигуранты пытались повлиять на ситуацию со скамьи подсудимых.

Дарья Драй ИА REGNUM Рассмотрение по существу дела о теракте в метро Санкт-Петербурга

«Мы хотели бы, чтобы наши показания тоже записывали на видео, чтобы съемка велась», — несколько раз повторил один из обвиняемых.

«Решение по съемке уже принято», — отреагировал председательствующий судья Андрей Морозов.

«Значит, мы хотим заявить, что мы не согласны!», — сказал подсудимый, но судья его прервал.

Напомним, фигурантами по уголовному делу проходят 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сайфулла Хакимов, Ибрагимжон и Мухамадюсуп Эрматовы, Дилмурод Муидинов, Бахрам Эргашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков. Все они — выходцы из азиатских стран СНГ.

Дарья Драй ИА REGNUM Ибрагибжон Ерматов

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Адвокат Марат Сагитов, представляющий интересы Мирзаалимова, Эргашева, Махмудова и Хакимова, сообщил, что его подзащитные вину не признают, и он уверен, что сможет доказать их непричастность.

«Думаю, что все они хотят, чтобы процесс был максимально открытым. Им важно, чтобы вся Россия услышала их показания, хотят сообщить народу России, что они не виноваты», — заявил Сагитов корреспонденту ИА REGNUM.

Выездное заседание Московского окружного военного суда по этому делу о теракте проходит в Ленинградском окружном военном суде.

Дарья Драй ИА REGNUM Адвокат подсудимых

По версии следствия, обвиняемые организовали и совершили теракт в метро 3 апреля 2017 года. Им также вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. При теракте погибли 15 человек и террорист, были ранены и контужены около 100 человек. Подсудимым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.