Киев, 2 апреля, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Юлия Тимошенко заявила, что не намерена призывать своих сторонников к акциям протеста в связи с результатами первого тура президентских выборов, сообщило 2 апреля информационное агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Она также не будет обращаться в суд:

«И причина очень проста — во время проведения этих выборов мы не раз в эти суды обращались. Но после так называемых «реформ системы судопроизводства» действующий президент приватизировал судебную систему, и она сегодня работает так же фальшиво, как были проведены выборы Порошенко», — заявила она.

Напомним, Тимошенко заняла в первом туре выборов третье место, уступив актёру Владимиру Зеленскому и президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки примерно 98% протоколов у Тимошенко нет шансов попасть во второй тур выборов. За неё проголосовало около 2,5 млн человек, что составляет более 13% избирателей.

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