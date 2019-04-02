Пермь, 2 апреля, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В Перми глава правительства России встретится с губернатором края Максимом Решетниковым. Также ожидается встреча с представителями среднего и малого бизнеса.

В ходе встречи с предпринимателями будут обсуждены вопросы господдержки инноваций и сокращения числа административных барьеров. Также в повестке — развитие сельхозкооперации, экспорта и т.д.