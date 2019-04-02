Тюмень, 2 апреля, 2019, 13:27 — ИА Регнум. В Тюмени почтили память погибших в катастрофе пассажирского лайнера ATR 72, произошедшей 2 апреля 2012 года. Весенняя распутица не позволила проехать к памятнику на личном транспорте, и вереница автомобилей вытянулась вдоль дороги у деревни Горьковка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Пресс-служба Тюменской областной думы Мемориал погибшим в катастрофе лайнера ATR 72 под Тюменью

К мемориалу, установленному через год после трагедии, скорбящих подвозили на «вахтовке» в несколько рейсов. Прошла поминальная служба и церемония возложения цветов. Среди почтивших память были депутаты Тюменской областной думы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля 2012 года самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершал рейс по маршруту Тюмень — Сургут, но через 42 секунды после взлёта рухнул на землю в 16 километрах от Тюмени вблизи деревни Горьковка. Из находившихся на его борту 43 пассажиров и членов экипажа погибли 33.

В авиакатастрофе были признаны виновными сотрудники «ЮТэйр-Техник». Причиной авиакатастрофы явилось принятие командиром воздушного судна решения на вылет при наличии на поверхности самолета снежно-ледовых отложений, возникших вследствие наземного обледенения во время стоянки в ночь с 1 на 2 апреля 2012 года, а также не проведение авиамехаником противообледенительной обработки ATR-72 во время его подготовки к полету и при отсутствии надлежащего контроля со стороны начальника смены.

В итоге начальнику смены и авиамеханику ООО «ЮТэйр-Техник» было назначено судом наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.