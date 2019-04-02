Киев, 2 апреля, 2019, 13:16 — ИА Регнум. На Украине в случае победы на выборах президента страны шоумена Владимира Зеленского никаких значительных изменений не произойдёт. Исключение составят только перестановки в правящей верхушке. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал депутат Верховной рады, лидер партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Вадим Рабинович.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

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Рабинович заметил, что такое положение дел приведёт лишь к тому, что страну продолжат разворовывать, но делать это будут уже другие люди.

«В случае прихода к власти Владимира Зеленского ничего, кроме элиты, не изменится», — заявил парламентарий.

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Политик отметил, что полномочия президента на Украине ограничены, поэтому «новый глава государства ничего не поменяет». Глава государства может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора и секретаря СНБО, это всё «непринципиальные вопросы», добавил Рабинович.

В случае победы действующего главы государства Петра Порошенко, на Украине, по мнению Рабиновича, просто законсервируется уже существующий режим.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта на Украине состоялись выборы президент страны. На высший руководящий пост претендовали 39 кандидатов. По результатам подсчёта голосов после обработки 98,83% протоколов во второй тур проходят два кандидата. Президентскую гонку продолжат актёр Владимир Зеленский (он заручился поддержкой более 30% избирателей) и действующий президент Украины Пётр Порошенко, за которого проголосовали 15,91% граждан страны.