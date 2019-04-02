Вашингтон, 2 апреля, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Первый тур президентских выборов на Украине показал резкий контраст с выборами в России, заявил старший член комитета по вопросам международных отношений Сената США Роберт Менендес, сказано 1 апреля на сайте комитета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Политик поздравил жителей Украины с проведением «прозрачного и демократического» первого тура выборов и призвал участников второго тура начать содержательный диалог с народом, чтобы люди могли избрать лучшего.

«Украина в очередной раз продемонстрировала резкий контраст с соседней Россией, где такие выборы были бы немыслимы при президентстве Путина (Владимир Путин)», — отметил Менендес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявил, что европейские политики пребывают в замешательстве от возможной победы актёра Владимира Зеленского, поскольку ничего о нём не знают.

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