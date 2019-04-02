Омск, 2 апреля, 2019, 13:09 — ИА Регнум. В Омской области руководителем регионального подразделения Пенсионного фонда России (ПФР) назначена заместитель управляющего Ольга Ступичева. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Omskportal.ru Ольга Ступичева

2 апреля состоялась рабочая встреча Ольги Ступичевой и губернатора Омской области Александра Буркова. По словам заместителя председателя правления ПФ России Сергея Афанасьева, Ступичева является опытным сотрудником.

«Решением правления Ольга Ивановна назначена руководителем отделения. 25 лет работы в Пенсионном фонде России — очень серьёзный срок, он охватывает все этапы, вехи, проблемы, которые существовали в системе, несколько реформ пенсионной системы», — отметил Афанасьев, представляя Ступичеву губернатору региона.

Бурков подчеркнул, что теперь Ступичева несёт «персональную ответственность» не только за коллектив отделения, но и «за более 600 тысяч пенсионеров» на территории региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года с должности управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Омской области ушёл на пенсию Сергей Тодоров. Через месяц он скончался в возрасте 65 лет.

Ступичева до нового назначения являлась исполняющей обязанности руководителя отделения.