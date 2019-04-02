Киев, 2 апреля, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Российско-украинский договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве в последние годы не отражал реальности, а в вопросе о том, как далее строить отношения с нынешним украинским государством, России надо быть сдержанной — и ждать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 2 апреля, комментируя высказывания главы украинского МИД Павла Климкина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Как сообщалось ранее, Климкин поздравил граждан Украины с прекращением действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Договор был заключен в 1997 году, вступил в силу в 1999 году, в 2009 году продлен до апреля 2019 года. Президент Украины Петр Порошенко и его министры осенью и зимой 2018 года строили свою предвыборную кампанию в том числе на многочисленных заявлениях о «разрыве» данного договора.

«То, что министр иностранных дел Украины Климкин глуп — это уже давно очевидный для всех факт. Глупо поздравлять граждан своей страны с прекращением действия международного документа, содержавшего немало практически важных для неё положений. Ещё глупее то, что Климкин и ему подобные на Украине радуются вообще всему, что ведёт к развалу отношений между нашими странами.

Вместе с тем политически этот договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве, заключённый в 1997 году, исчерпал себя, и это тоже факт. О дружбе между нашими странами на межгосударственном уровне говорить сегодня не приходится. О сотрудничестве и партнёрстве — тоже.

Фикции в политике — вредная вещь, нужен объективный и честный взгляд на действительность. Мне думается, что такого взгляда с нашей стороны уже в 1997 году не было. Это подтвердили последующие назначения послов в Киев — сначала в 2001 году Виктора Черномырдина, особым образом проявившего себя незадолго до этого в деле развала Югославии, потом, в 2009 году — Михаила Зурабова, развалившего до этого отечественную пенсионную систему. Разве не ясно было, что для задачи удержания Украины в сфере нашего влияния эти персонажи в принципе не подходят? Значит, и задача такая не ставилась или ставилась неверно.

Связи между нашими странами и народами, несмотря на нанесенный им украинскими радикалами ущерб, сохраняются и не могут не сохраняться, это так. Но вот в вопросе о том, как далее строить отношения с нынешним украинским государством, России надо быть крайне осторожной и сдержанной. Пусть они сначала у себя внутри сами передерутся, что сейчас и происходит; надо посмотреть, что в первоначальный период после выборов произойдёт, и только потом — определяться. Сегодня нам выгоднее быть на дистанции, и отсутствие договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве нам в этом деле только на руку», — отметил Михаил Демурин.