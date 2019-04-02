Богота, 2 апреля, 2019, 13:59 — ИА Регнум. На телеканале Nickelodeon Россия начался показ полностью дублированной версии подросткового сериала N00Bees. В нём молодые киберспортсмены прокладывают путь к успеху.

Цитата из трейлера к сериалу «N00Bees». 2019 Команда

N00Bees (можно перевести как «Нубы») — комедийный сериал о группе подростков, которая захотела создать свою собственную киберспортивную команду. Съёмки шоу проходили в Колумбии, а эпизоды с использованием киберспортивной сцены снимались в LVP Superliga — профессиональной лиге компьютерного спорта Испании, известной своими соревнованиями по League of Legends и Call of Duty.

Сериалы о фильмы о компьютерном спорте набирают всё большую популярность. Так, 17 марта в эфир телеканала Fox вышла серия мультипликационного ситкома «Симпсоны», посвящённая киберспорту. В ней Барт Симпсон становится профессиональный игроком в Conflict of Enemies — аналог популярной игры League of Legends.

Также о киберспорте было снято множество документальных и художественных фильмов. Один из последних — «Восхождение легенд» рассказывает о проведении 2015 Season World Championship, чемпионата мира по League of Legends. В каждом из шести эпизодов этого документального фильма рассказывается о жизни и истории профессионального становления популярных игроков.