Воронеж, 2 апреля, 2019, 13:04 — ИА Регнум. 138 ландшафтных пожаров на общей площади более 21 гектара произошло в Воронежской области за сутки 1 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Для сравнения — за выходные 30−31 марта было зарегистрировано 95 ландшафтных пожаров на территории 12 га.

skeeze Огонь

Ландшафтные пожары в связи с резким потеплением в регионе и сухой, ветреной погодой зарегистрированы почти во всех районах области. Один из самых крупных пожаров произошел в Ольховатском районе — там огонь прошел участок в шесть гектаров. Пожары в Бутурлиновском, Кантемировском, Аннинском, Новоусманском, и Семилукском районах реально угрожали безопасности жилых домов. Во всех случаях возгорания были оперативно потушены, обошлось без пострадавших.

Причина всех возгораний, говорят в МЧС, — человеческий фактор: это либо намеренный пал травы, либо неосторожность. Только за выходные к административной ответственности привлечен 31 человек. Но самое печальное — это последствия таких пожаров: гибель животных, растений, реальная угроза жилью.

Добавим, что с 1 апреля на территории Воронежской области объявлен пожароопасный сезон.